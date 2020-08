Lieber öfter mal auf Pause klicken: Wie Netflix unser Sexleben beeinflusst

Nach einem stressigen Arbeitstag kommen wir beide am Abend nach Hause. Wir kochen und essen zusammen. Vielleicht trinken wir noch das ein oder andere Gläschen Rotwein auf dem Balkon, damit die Müdigkeit auch so richtig einsetzt. Spätestens dann kann ich nur noch an das eine denken: ab ins Bett und Netflix an. Na ja, irgendwelche lustigen Videos auf Youtube gehen auch, oder etwas anderes Trashiges auf TVNow.

Meistens ist mir aber egal, was geschaut wird. Hauptsache abschalten. Dabei wäre es viel gescheiter, das Tablet öfter mal auszuschalten – nicht nur in unserem Schlafzimmer, sondern in vielen Beziehungen auf dieser Welt, wie eine Studie der Universität Lancaster in England belegt. Auf die Frage, welche Auswirkungen Streaming-Dienste auf Freizeit und zwischenmenschliche Beziehungen haben, kommen die Forscher zu einem klaren Ergebnis: Netflix und Co. sorgen für die Flaute im Bett.