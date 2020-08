Zwei Tote in Wohnhaus im Weinviertel aufgefunden

In einem Wohnhaus in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) sind am Dienstagvormittag zwei Tote aufgefunden worden. Chefinspektor Johann Baumschlager bestätigte, dass ein Mann und eine Frau starben. Es handelte sich dem Polizeisprecher zufolge um ein betagtes Paar, das in einer Lebensgemeinschaft war.