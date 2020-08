Kollision mit Motorrad auf Hochkönigstraße - Radlerin tot

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Montagabend auf der B164, der Hochkönig Straße, in Saalfelden-Almdorf gekommen. Eine 72-jährige Radfahrerin kollidierte mit einem Motorradfahrer und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Der Unfall passierte laut Polizei, als die Frau von der Gemeindestraße Rain in die B164 einbog.