Landeck, Zams – „Es war ein schwieriges Wirtschaftsjahr 2019/20 mit einem Verlust von 681.000 Euro. Mit der Corona-Krise hat dieses Minus allerdings nichts zu tun.“ So eröffnete Bürgermeister Sigg­i Geiger am Montagabend die Zammer Gemeinderatssitzung. Am Ende des Abends beschloss der Gemeinderat (in Abstimmung mit der Stadt Landeck) mehrheitlich ein Rettungspaket in Höhe von einer Mio. Euro. Der Zammer Anteil liegt bei 405.000 Euro. Die fünf Gegenstimmen kamen von der FPÖ sowie von einem SPÖ-Ersatzmandatar.