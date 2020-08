19 Tote bei Gefängnisausbruch in Somalia

Bei einem versuchten Gefängnisausbruch in Somalias Hauptstadt Mogadischu sind 19 Personen gestorben und acht Menschen verletzt worden. 15 Gefangene seien bei dem Vorfall am Montag getötet worden, darunter auch einige mutmaßliche Mitglieder der Terrormiliz Al-Shabaab, die versucht hätten, auszubrechen, sagte ein Sprecher der Gefängniswärter am Dienstag. Zudem starben vier Wächter, hieß es.