Obduktion soll Tod von Paar im Weinviertel klären

Im Schlafzimmer eines Wohnhauses in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) sind am Dienstagvormittag zwei Leichen entdeckt worden. Es handelte sich nach Angaben von Polizeisprecher Johann Baumschlager um einen 82-Jährigen sowie dessen 78-jährige Lebenspartnerin. Fremdverschulden sei nicht festgestellt worden, könne aber auch nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Klärung soll nun eine Obduktion bringen.

Baumschlager zufolge wurde die Polizeiinspektion Ernstbrunn am Dienstag von Angehörigen des 82-Jährigen verständigt. Mitgeteilt wurde, dass der Senior bereits seit drei Tagen nicht erreichbar sei. Bei einer Nachschau im Wohngebäude in der Ernstbrunner Katastralgemeinde Maisbirbaum entdeckten die Beamten schließlich die beiden Leichen.

Die Tatortgruppe begab sich daraufhin an Ort und Stelle. „Es wurden keine Einbruchs- und Kampfspuren gefunden“, so Baumschlager. Auch seien keine offensichtlichen Hinweise auf Verletzungen an den beiden Körpern geortet worden.