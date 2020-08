Österreichischer Doppelstaatsbürger im Iran verurteilt

Das österreichische Außenministerium betonte am Dienstag, die Bemühungen um eine Freilassung würden „unvermindert und auf höchster Ebene fortgesetzt.“ Allerdings sei wegen der Doppelstaatsbürgerschaft des Inhaftierten „die Möglichkeiten einer konsularischen Betreuung durch Österreich stark eingeschränkt“, heißt es in der Stellungnahme des Außenministeriums. Prozessbeobachtung, Haftbesuche sowie Zugang zu den Prozess- und Krankenakten würden „vom Iran aus diesem Grund nicht gestattet. Auch liegt dem Außenministerium das Urteil nicht vor.“

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) habe sich mehrmals an seinen iranischen Amtskollegen gewandt und auch Bundespräsident Alexander van der Bellen habe sich für eine humanitäre Lösung eingesetzt. Das Außenministerium stehe mit den Angehörigen Mossahebs in engem Kontakt.

Unter den Verhafteten ist laut Esmaili auch Jamshid Sharmahd, ein Deutsch-Iraner mit Wohnsitz in den USA. Ihm wird vorgeworfen, 2008 an einem tödlichen Anschlag auf eine Moschee in Shiras im Südiran beteiligt gewesen zu sein. Die iranische Justiz bezeichnet ihn als Anführer der monarchistischen Terrorgruppe „Tondar“. Er selbst jedoch hatte sich stets als Sprecher der Gruppe „Königliche Vereinigung Irans“ mit Sitz in Kalifornien vorgestellt. Sharmahd droht die Todesstrafe, falls das Gericht seine Teilnahme an dem Anschlag in Shiras bestätigt.