Salzburg verleiht Tetteh an RB New York

Fußball-Meister Red Bull Salzburg verleiht Samuel Tetteh bis Jahresende an die RB-Dependance in New York. Der 23-jährige Stürmer aus Ghana, der in Salzburg noch einen Vertrag bis 2022 besitzt, war zuletzt seit Anfang 2018 an den Ligakonkurrenten LASK verliehen gewesen. Bei den Linzern verbuchte er in 86 Spielen 19 Tore und 15 Vorlagen. In Salzburg ist die Konkurrenz im Angriff jedoch riesig.