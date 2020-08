Mehr als 20 Millionen Coronavirus-Infektionen weltweit

Die Webseite der Universität wird regelmäßig mit eingehenden Daten aktualisiert und zeigt daher meist einen höheren Stand als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). In manchen Fällen wurden die Zahlen zuletzt aber auch wieder nach unten korrigiert. Laut WHO gab es bis Montag 19,7 Millionen bestätigte Infektionen und 728.000 Todesfälle.

In Italien stieg die Zahl der Coronavirus-Neuinfizierten in den vergangenen 24 Stunden erneut. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wurden 412 Erkrankungen innerhalb von 24 Stunden gemeldet - nach 259 am Vortag. Sechs Menschen starben von Montag auf Dienstag nach einer Infektion mit SARS-CoV-2, am Vortag waren es vier. 35.215 Menschen sind seit Ausbruch der Pandemie am 20. Februar mit oder am Coronavirus in Italien gestorben.