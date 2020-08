Viele Tote bei Auseinandersetzung im Südsudan

Bei einer Auseinandersetzung zwischen Soldaten und Zivilisten im Krisenstaat Südsudan sind mindestens 38 Menschen getötet worden. Hintergrund ist ein Streit über die Entwaffnung von Zivilisten, die Teil eines Friedensabkommens ist. Ein Soldat habe am Sonntag auf einem Markt in Tonj East im Zentrum des Landes einen Zivilisten aufgefordert, seine Schusswaffe abzugeben, sagte ein Beamter am Dienstag.