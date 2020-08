Weiterhin Opfersuche nach verheerender Explosion in Beirut

Eine Woche nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut suchen Rettungsteams noch immer nach Opfern. Das libanesische Gesundheitsministerium meldete am Dienstag, es würden weiterhin rund 20 Menschen vermisst. Die Zahl der Toten stieg demnach auf 165. Rund 6.000 Menschen wurden verletzt. Das Land befindet sich nach der Detonation und dem Rücktritt der Regierung in einer schweren Krise.

„Wir suchen noch immer, aber wir verlieren die Hoffnung“, sagte einer der Rettungshelfer am Ort der Explosion im Zentrum von Beirut. Familienmitglieder fragten nach sterblichen Überresten ihrer Angehörigen. Das Gesundheitsministerium geht davon aus, dass sich die Vermissten in unmittelbarer Nähe der Lagerhalle aufhielten, wo es vor einer Woche zu der gewaltigen Explosion gekommen war.

Tausende Menschen nahmen am Dienstag an einem Trauermarsch zum Gedenken an die Opfer der Explosion teil. Sie zogen in der libanesischen Hauptstadt schweigend in Richtung Hafen. Viele von ihnen hüllten sich in rot-weiße Landesflaggen und riefen „Lang lebe der Libanon“. Bei einer Gedenkveranstaltung wurden die Namen der Todesopfer verlesen.