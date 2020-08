Biden wählte offenbar Kandidatin für Vizepräsidentschaft

Der demokratische Präsidentschaftsbewerber Joe Biden hat einem Fernsehsender zufolge seine Kandidatin für das Amt des Vize-Präsidenten ausgewählt. Der Demokrat habe seine engsten Berater über die Entscheidung informiert, berichtete CNN am Dienstag. Möglicherweise werde diese noch im Laufe des Tages öffentlich gemacht.

Die „New York Times“ berichtete, Biden werde in Kürze seine Wahl bekanntgeben. Eine mit den Plänen vertraute Person hatte der Nachrichtenagentur Reuters erklärt, die Entscheidung könne diese Woche fallen. Biden sagte zuletzt, mit einer Frau als „running mate“ bei der Präsidentenwahl am 3. November antreten zu wollen.

Bei dem virtuellen Parteitag sind zum Auftakt am Montag etwa Reden von der früheren First Lady Michelle Obama, Ex-Präsidentschaftsbewerber und Senator Bernie Sanders sowie den Gouverneuren New Yorks, Andrew Cuomo, und Michigans, Gretchen Whitmer, geplant.