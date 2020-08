Viele Tote bei Auseinandersetzung im Südsudan

Bei einer Auseinandersetzung zwischen Soldaten und Zivilisten im Krisenstaat Südsudan sind laut UN-Angaben mindestens 70 Menschen getötet worden. Hintergrund ist ein Streit über die Entwaffnung von Zivilisten, die Teil eines Friedensabkommens ist. Am Montag hätten dann bewaffnete Zivilisten eine Militärbasis im Zentrum des Landes angegriffen, sagte ein Beamter am Dienstag.

Während dieser Kämpfe sei ein Markt geplündert worden, einige Geschäfte seien in Brand gesetzt worden, erklärte UN-Sprecher Stephane Dujarric in New York. Eine UN-Patrouille sei auf dem Weg. Die Soldaten hätten sich nun aus dem Gebiet zurückgezogen, um eine weitere Eskalation zu vermeiden, hieß es vom Militär.