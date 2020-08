Biden ernennt Kamala Harris zu seiner Vize-Kandidatin

Der demokratische US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden hat die Senatorin Kamala Harris als seine Kandidatin für das Amt des Vize-Präsidenten ausgewählt. Das teilte sein Wahlkampfteam am Dienstag mit. Harris sei eine „furchtlose Kämpferin für den kleinen Mann“, schrieb Biden auf Twitter. Harris selbst werde sich am Mittwoch öffentlich äußern.

Damit steht zum ersten Mal eine nicht-weiße Frau an der Seite eines US-Präsidentschaftskandidatin. Die 55-Jährige ist selbst eine ehemalige Präsidentschaftsbewerberin und frühere Staatsanwältin. Die Tochter von Eltern aus Jamaika und Indien gilt als angriffslustig, was im Wahlkampf bei Vize-Kandidaten gerne gesehen wird. Biden hatte angekündigt, auf jeden Fall mit einer Frau als „running mate“ bei der Präsidentenwahl am 3. November gegen Amtsinhaber Donald Trump antreten zu wollen.