Warten auf Obduktion nach Leichenfunden im Weinviertel

Nach dem Fund zweier Leichen in einem Wohnhaus in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) im Weinviertel sind die vorläufigen Obduktionsergebnisse am Mittwoch noch nicht vorgelegen. Die Autopsie des 83-Jährigen sowie von dessen 78-jähriger Lebenspartnerin erfolge am Donnerstag, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf APA-Anfrage.