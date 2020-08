Iranischer Präsident im In- und Ausland unter Druck

„Wenn nicht, wäre es ein klarer Verstoß gegen das Atomabkommen und das wird Konsequenzen haben“, so Rouhani. Details zu möglichen Konsequenzen nannte er nicht.

Der Iran hatte jedoch in der Vergangenheit mehrfach erklärt, dass es ohne Umsetzung der UNO-Resolution 2231 und eine Aufhebung des Waffenembargos keinen Atomdeal mehr geben werde. In dem Fall werde das Land wie die USA aus dem Vertrag aussteigen. Er hoffe, die USA stünden am Ende „alleine und isoliert“ da, erklärte Rouhani.