Leistbares Wohnen statt Spekulation: Innsbruck erwirbt Wohnungen

Innsbruck – Im Juli hat die Stadt Innsbruck, wie berichtet, ein Konzept für leistbares Wohnen im Eigentumsbereich vorgestellt. Dabei versucht die Stadt – über die Innsbrucker Immobiliengesellschaft IIG – von Bauträgern Wohnungen anzukaufen und diese „günstig an Interessenten weiterzugeben, die Eigentum erwerben wollen“, wie BM Georg Willi (Grüne) erklärt. Gestern hat der Stadtsenat mehrheitlich einen Antrag zum Ankauf von 13 weiteren Wohnungen in der Amraser Straße, Ecke Pradler Straße, beschlossen.

Zugleich präsentierte Willi die Stellungnahmen der Stadt zur geplanten Änderung des Wohnbauförderungsgesetzes des Landes Tirol – die teils kritisch ausfallen: So schlägt die Stadt vor, strengere Auflagen für Personen, die Wohnbauförderung beantragen, vorzuschreiben. Eine frühzeitige Rückzahlung der Förderung solle z. B. erst nach Ablauf von 35 Jahren erlaubt werden. Damit solle der zunehmende Missbrauch geförderter Wohnungen eingedämmt werden, so Willi: „Es gibt nachweislich Fälle, wo Leute das Darlehen relativ rasch zurückzahlen und die Wohnung dann mit kräftigen Aufschlägen am freien Markt veräußern.“