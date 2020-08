Zug im Nordosten Schottlands entgleist

Im Nordosten Schottlands ist am Mittwoch ein Zug entgleist. Das Unglück habe sich auf der Strecke in der Nähe von Stonehaven in Aberdeenshire ereignet, teilte die Verkehrspolizei im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. In der Region gibt es derzeit heftige Überschwemmungen. Über Verletzte wurde zunächst nichts bekannt.