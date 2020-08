„So klingt Österreich“: Neue App bringt Kultur zum Klingen

Das Wiener Museumsquartier (MQ) macht den Anfang, aber bald soll ganz Österreich klingen. Eine Smartphone-App will „Kultur-Lebensräume mittels innovativer Technologien neu entdecken“. Dabei geben Kurz-Clips Einblicke über die jeweiligen Kulturinstitutionen, untermalt von kuratierter Musik. „Ein Erlebnis für alle Sinne!“, schwärmte MQ-Direktor Christian Strasser am Dienstag bei der Präsentation.

Je nachdem, auf welche der acht teilnehmenden Institutionen des MQ die Besucher ihre Mobiltelefone oder Tablets richten, startet ein anderes audiovisuelles Programm. „Das Schöne ist, dass dann nicht nur eine billige Werbung losläuft, sondern man hat sich zu jeder Institution wirklich etwas einfallen lassen“, beteuerte Strasser und streute dem Team der 2017 in Wien gegründeten Plattform Artvive Rosen: „Das ist Weltklasse, was die machen!“

Und so sind es einstweilen zwölf Positionen (etwa Plakate der Institutionen) im Museumsquartier, bei denen sich - nach Download der kostenlosen App via artivive.com - in das interaktive Projekt hineinschnuppern lässt. „Probieren Sie‘s aus!“, forderte Christian Strasser auf und ortete großen Optimismus in seinem Kulturareal. Am 1. September soll dann die MQ Libelle auf dem Dach des Leopold Museums endlich abheben. Ein Höhenflug, dem hoffentlich ein neuer Shutdown erspart bleiben wird.