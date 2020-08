Elf Tote bei Kämpfen in Somalia

Bewaffnete Kämpfer der Terrorgruppe hätten am Mittwoch das Dorf Shabeelow in der Region Mudug im Zentrum des Landes betreten, die Bewohner terrorisiert und versucht, einige Menschen zu entführen, sagte Ahmed Dahir, ein Ältester in dem Ort. Die Dorfbewohner hätten daraufhin zu den Waffen gegriffen und die Extremisten schließlich verjagt. Soldaten seien in das Dorf geschickt worden, um die Bewohner zu unterstützen, sagte Militärsprecher Abdullahi.