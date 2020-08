Prozess nach Fünffachmord: Angeklagter bekennt sich schuldig

Der 26-Jährige schilderte am Mittwoch vor Gericht die Nacht vor der Tat, wie er in dem Nachtlokal auf seine ehemalige Freundin getroffen war und dass er ein Gespräch mit ihr geführt hatte. Auch, dass er vor der Tat bereits zwei Mal beim Haus der 19-Jährigen und ihrer Eltern war und dort mit ihr selbst und ihrem Vater gesprochen hatte, erzählte der Beschuldigte.

In der Nacht vor der Tat sei es dann schließlich in einem Nachtclub zu dem schicksalhaften Aufeinandertreffen zwischen der 19-Jährigen und dem Angeklagten gekommen. Er habe sie zurückgewinnen wollen, sie wollte jedoch nicht. „Er fühlte sich von seiner ehemaligen Freundin und ihrer Familie verraten und abgewiesen“, sagte die Verteidigerin.

Die Geschworenen zogen am späten Mittwochnachmittag zur Beratung zurück. Der Angeklagte hatte sich zuvor in seinem Schlusswort bei den Angehörigen der Opfer entschuldigt. „Es tut mir unendlich leid“, meinte der 26-Jährige am Ende des Prozesses. Er könne sich selbst nicht erklären warum er tat, was er getan hatte. „Das hat niemand verdient“, sagte der Kitzbüheler. Er versuche nun, das Geschehene aufzuarbeiten und damit umzugehen.