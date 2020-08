Mordermittlung nach Leichenfund in Mörbisch

Der Tod eines 22-jährigen Burgenländers, dessen Leiche am Montag in Mörbisch (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) gefunden worden war, beschäftigt weiter die Ermittler. Laut Staatsanwaltschaft (StA) Eisenstadt brachte die Obduktion am Mittwoch erste Ergebnisse: „Hinweise auf Fremdverschulden durch Gewalteinwirkung sind vorhanden“, so StA-Sprecherin Petra Bauer. In dem Fall wird nun wegen Mordes ermittelt.

Die Arbeit des Obduzenten war am Mittwoch noch nicht abgeschlossen, so Bauer. Am Nachmittag gab es vorerst keine weiteren neuen Erkenntnisse. Die Leiche des jungen Mannes aus dem Bezirk Neusiedl am See war am Montag in der Nähe der Kläranlage gefunden worden. Kurz davor war das verlassene Auto des 22-Jährigen entdeckt worden.