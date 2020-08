PSG feierte in Champions League 2:1-Sieg gegen Bergamo

Der französische Fußball-Meister Paris Saint-Germain hat sich als erstes Team den Aufstieg in Semifinale der Champions League gesichert. Beim Finalturnier in Lissabon benötigte PSG am Mittwochabend gegen Atalanta Bergamo aber eine große Portion Glück. Marquinhos (90.) und Eric Maxim Choupo-Moting (93.) trafen beim 2:1 (0:1) erst kurz vor Schluss.