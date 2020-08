Mordprozess um erstickte 28-Jährige in Wien-Floridsdorf

Wegen Mordes an seiner Freundin muss sich am Donnerstag ein 38-jähriger Wiener am Landesgericht verantworten. Nachdem er mit der 28-Jährigen ein Shisha-Lokal besucht hatte, soll er sie in der Nacht auf den 23. Jänner 2020 in ihrer Wohnung mit einem gezielten Angriff gegen den Hals erstickt haben. Wie Verteidiger Wolfgang Blaschitz zuletzt erklärt hatte, bestreitet der Angeklagte die Täterschaft.