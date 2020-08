Israel startete weiteren Vergeltungsangriff auf Hamas-Ziele

Nach anhaltenden Angriffen aus dem Gazastreifen mit Brand-Ballons hat Israel eigenen Angaben zufolge in der Nacht auf Donnerstag erneut Ziele in dem Palästinensergebiet beschossen. Es seien Einrichtungen der islamistischen Hamas attackiert worden, unter anderem ein Militärgelände, unterirdische Einrichtungen und Beobachtungsposten, teilte die Armee am frühen Donnerstagmorgen via Twitter mit.