Israel startete weiteren Vergeltungsangriff auf Hamas-Ziele

Nach anhaltenden Angriffen aus dem Gazastreifen mit Brand-Ballons hat Israel eigenen Angaben zufolge in der Nacht auf Donnerstag erneut Ziele in dem Palästinensergebiet beschossen. Es seien Einrichtungen der islamistischen Hamas attackiert worden, unter anderem ein Militärgelände, unterirdische Einrichtungen und Beobachtungsposten, teilte die Armee am frühen Donnerstagmorgen via Twitter mit.

„Wir machen die Hamas verantwortlich.“ Laut „Jerusalem Post“ waren Hubschrauber und Panzer im Einsatz. Ein Militärsprecher sagte der Zeitung zufolge, man nehme „alle terroristischen Aktivitäten auf israelischem Territorium sehr ernst“ und werde „alles Notwendige tun, um Versuche zu vereiteln, israelischen Bürgern zu schaden“. Israels Luftwaffe hatte bereits in der Nacht auf Mittwoch Hamas-Ziele in dem Küstenstreifen beschossen.

Zudem erhöht Israel nun auch den wirtschaftlichen Druck. Am Donnerstag wurden die Treibstofflieferungen in den Gazastreifen gestoppt, teilte das Verteidigungsministerium mit. Bereits in der Nacht war der einzige Grenzübergang für Warenlieferungen in den Küstenstreifen geschlossen worden. Schon am Mittwochabend hatte Israel die Fischereizone vor dem Gazastreifen mit sofortiger Wirkung von 15 auf acht Seemeilen reduziert.