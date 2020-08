Flyers starteten ohne Raffl erfolgreich in Achtelfinale

Ohne den verletzten Michael Raffl sind die Philadelphia Flyers am Mittwoch (Ortszeit) in die Play-off-Hautprunde der National Hockey League (NHL) gestartet. Im ersten Achtelfinalspiel der „best-of-seven“-Serie gegen die Montreal Canadiens setzten sich die Hausherren mit 2:1 durch, die nächste Partie steigt am Freitag in Montreal.