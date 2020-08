Oberndorf i. T. – Die schlechten Nachrichten für die Teilnehmer am Spartan Race in Oberndorf reißen nicht ab. Erst erfolgte die Corona-bedingte Absage und nun sorgt die Vorgangsweise mit den bereits bezahlten Startplätzen für ordentlich Unmut. Die angebotenen Lösungen sind für die Teilnehmer nicht zufriedenstellend. Von „Abzocke“ und einer „Riesensauerei“ ist da nicht nur in den sozialen Medien die Rede.