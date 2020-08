Hartberg verpflichtete Salzburgs Tijani leihweise

Fußball-Bundesligist TSV Hartberg kann erneut mittels Leihgeschäft auf ein Talent aus dem Stall von Meister Salzburg zugreifen. Wie der Club am Donnerstag bekannt gab, wechselt der Nigerianer Samson Tijani (18) für ein Jahr in die Oststeiermark. Der defensive Mittelfeldspieler wurde erst in diesem Jahr von Salzburg verpflichtet und mit einem Vertrag bis Sommer 2025 ausgestattet.