Kräuterbuschen weihen: Ein Brauch, der auch Erinnerungen weckt

Angath – Es sind Kindheitserinnerungen, welche bei Judith Horn­gacher die Vorfreude auf Maria Himmelfahrt steigern. „Meine Mutter hat mich früher schon als kleines Madl zum Sammeln der Kräuter mitgenommen, die am Hohen Frauentag zum Buschen gebunden in der Kirche geweiht werden“, erinnert sich die Bäuerin aus Angath und fügt schwärmend hinzu: „Der Duft der Kräuter weckt viele Erinnerungen.“

Verwendung: Am 15. August in der Kirche weihen lassen. Danach auseinandernehmen und trocknen lassen. Bei Gewitter ein paar Kräuter verbrennen, das soll vor Unheil schützen. In den Raunächten damit in Haus und Stall und um den Hof räuchern – um die bösen Geister zu vertreiben. Zu Weihnachten wird es dem Heu beigemischt und dem Vieh verfüttert, das soll es vor Krankheiten schützen.

Wenn diese also dann alle einmal in Form gebracht worden sind, beginnt das Binden oder, um genau zu sein, das Rollen. Schicht für Schicht. Bündel an Bündel. „Das schaut aus wie bei einer Schnecke. Damit es ein wirklich fester Buschen wird und die Stiele am Ende gerade abgeschnitten werden können, müssen die Männer helfen. Dazu braucht es nämlich nicht nur ihr weibliches Geschick, sondern auch einiges an männlicher Kraft“, gesteht sie.