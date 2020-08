ÖVP sieht sich durch TT-Umfrage zum Thema Parken bestätigt

Innsbruck – „Starken Rückenwind aus der Bevölkerung“, was die Forderung angeht, in der Innenstadt versuchsweise Gratisparken am Samstag einzuführen, ortet die Innsbrucker ÖVP nach dem Ergebnis einer Online-Umfrage der Tiroler Tageszeitung. Von 1247 Teilnehmern erklärten 51 %, sie fänden die – von ÖVP, Für Innsbruck und FPÖ geplante – Gebührenbefreiung an Samstagen gut.