Kufstein – Die Abstimmung in der Stadtwerke-Generalversammlung war ganz knapp, wie zu hören ist, aber trotzdem letztlich beschlossene Sache: Die Gesellschaft will im Kaisertal knapp 500 Hektar von der Stadtgemeine kaufen. De facto als hausinternes Geschäft. Hintergrund des Deals ist nicht nur eine satte Finanzspritze für die Stadt – laut Bürgermeister Martin Krumschnabel ist immerhin ein Kaufpreis von rund 1,7 Millionen Euro im Gespräch –, sondern auch eine bessere Verwertbarkeit der Stadtjagd. Beides Vorteile, wie die Stadtführung sagt. Immerhin bleibt der Grund über die Stadtwerke in Kufsteiner Besitz und andererseits fließt Geld für das Budget.