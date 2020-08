Der Ausnahme-Aufnahmetest für die MedUni Innsbruck

Dort findet ein Gesundheits-Check statt. Es wird Fieber gemessen, wer einen Körpertemperatur-Grenzwert von 37,8 Grad Celsius nicht überschreitet, kann eintreten. Auf dem gesamten Gelände gilt Maskenpflicht, nur wenn die Prüflinge an ihrem Platz sitzen, dürfen sie den Mund-Nasen-Schutz abnehmen. Im Fall, dass eine erhöhte Temperatur gemessen wird, muss sich der Kandidat einer Untersuchung unterziehen. Durchgeführt wird diese von zwei Ärzten, die laut Vizerektor Loid­l „extrem kompetent im Umgang mit Covid sind, in den Triage-Zelten an der Klinik gearbeitet haben“. Die als Corona-­Verdachtsfall Eingestuften werden den Gesundheitsbehörden gemeldet, ein Rachenabstrich wird genommen. „Sie können in einer eigens dafür vorgesehenen Halle trotzdem die Prüfung absolvieren.“