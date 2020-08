Wanderer bei Hermagor in Kärnten tödlich verunglückt

Ein Wanderer ist am Dienstag am Guggenberg bei Hermagor tödlich verunglückt. Die Polizei bestätigte am Donnerstag auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte. Der Mann war am Dienstag nicht von einer Wanderung zurückgekommen, mehrere Einsatzorganisationen hatten seitdem nach ihm gesucht.