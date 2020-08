Festivalstimmung statt Parkplatzödheit in Rattenberg

Rattenberg – Was auf einem Parkplatz so alles passiert, darüber staunt man seit einigen Wochen in Rattenberg. In Österreichs kleinster Stadt wurde das Gelände zum Autoabstellen in eine Festivalzone verwandelt – samt Bühne und Partyzelt. Bis Jänner 2021 bieten die Veranstalter des „Mit Abstand Festivals“ ein Programm aus Konzerten, Kabarett, Kino und Frühschoppen.