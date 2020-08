Billie Eilish bricht Lanze für die „Generation Smartphone“

Es ist vor allem die ältere Generation, die der jüngeren immer wieder vorwirft, den ganzen Tag nur vor dem Bildschirm zu sitzen. Im Video spricht die fünffache Grammy-Gewinnerin die Vorurteile aus: Die Jugend würde, jeder für sich allein, nicht mehr im Hier und Jetzt leben, die reale Welt nicht verstehen und den ganzen Tag das Handy in der Hand haben. Gleichzeitig zeigt das Video aber die Möglichkeiten des Internets. „Man kann mithilfe digitaler Technologien einfach so viel lernen. Es gibt so viele Themen, wie soziale Ungerechtigkeit oder das Klima, von denen ich vor der Zeit des Internets einfach keine Ahnung gehabt hatte“, sagte die US-Amerikanerin. Für manche würden die Vorurteile, wie die Besessenheit von Likes, zutreffen. Trotzdem sei die Technologie, die man nicht so einfach wegstoßen sollte, der zentrale Schlüssel, um die Welt zum Besseren zu verändern.

In der Corona-Auszeit war Eilish richtig produktiv. Erst vor Kurzem veröffentlichte die Sängerin den Song „my future“, den sie zu Beginn der Corona-Auszeit mit ihrem Bruder Finneas geschrieben hatte. Mit ihrem Vater startete sie einen Radio-Podcast. Auch ihre Mutter wurde in der Zeit aktiv und lieferte vegetarische Mahlzeiten an Menschen in Not aus. (TT)