Jean-Claude Juncker: Europa war und bleibt gefordert. Nach Ausbruch der Corona-Krise hat die Europäische Union nicht adäquat reagiert. Wieso nicht? Ganz einfach: Weil es bei der Kommission in Brüssel keine direkten, operativen Zuständigkeiten im Bereich der Gesundheitspolitik gibt. Die Mitgliedsstaaten haben Maßnahmen ergriffen, was dazu geführt hat, dass es an vielen Binnengrenzen chaotische Zustände gab. Es gab zum Teil unüberlegte Grenzschließungen. Danach hat die Kommission dafür gesorgt, dass die Flüssigkeit des Binnenmarktes, was Warentransporte anbelangt, wieder hergestellt wurde und hat dann sich dann bemüht, ein Finanzpaket aufzustellen, das im Volumen groß genug ist, um Anti-Corona-Maßnahmen finanzieren zu können.