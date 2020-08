Tödliches Gewaltdelikt in Mörbisch: 28-Jähriger festgenommen

Nachdem ein 22-jähriger Burgenländer Montag in Mörbisch (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) tot entdeckt worden ist, hat die Polizei einen 28-jährigen Niederösterreicher festgenommen. Gegen ihn richte sich ein dringender Tatverdacht wegen Mordes an dem 22-Jährigen, sagte StA-Sprecherin Petra Bauer am Donnerstag zur APA.

Der junge Burgenländer aus dem Bezirk Neusiedl am See war nicht in der Arbeit erschienen, weshalb vom Arbeitsplatz seine Freundin kontaktiert wurde. Noch bevor eine Vermisstenanzeige erstattet werden konnte, wurde die Leiche des Mannes in Mörbisch in der Nähe der Kläranlage in einem Graben gefunden, in dem sich Wasser befand. Etwa 200 Meter entfernt war das Fahrzeug des Mannes aus dem Bezirk Neusiedl am See abgestellt.