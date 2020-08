Zahl der Asylbewerber in Europa im Juni stark gestiegen

Die Zahl der Asylsuchenden in Europa ist im Juni stark gestiegen auf rund 31.500 Menschen. Sie lag damit aber immer noch deutlich unter dem Niveau vor der Corona-Pandemie. Das teilte die EU-Asylagentur EASO in Valletta auf Malta am Donnerstag mit. Zuvor hatte „Der Spiegel“ über die neuen Zahlen berichtet.