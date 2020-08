Ungarns Oppositionsparteien schlossen Anti-Orban-Wahlbündnis

Die sechs größten Oppositionsparteien in Ungarn haben ein Wahlbündnis gegen den rechtskonservativen Ministerpräsidenten Viktor Orban gebildet. Sie wollen ein gemeinsames Programm für die Parlamentswahlen im Jahr 2022 erarbeiten und gemeinsame Kandidaten in allen 106 Wahlbezirken aufstellen, wie sie am Donnerstag im Budapest ankündigten.