RB Leipzig erstmals im CL-Halbfinale - 2:1 gegen Atletico

RB Leipzig steht zum ersten Mal in der Club-Geschichte im Halbfinale der Fußball-Champions-League. Die Deutschen setzten sich am Donnerstag im Viertelfinale des Finalturniers in Lissabon gegen Atletico Madrid vor leeren Zuschauerrängen mit 2:1 durch. Die Mannschaft um die Österreicher Marcel Sabitzer und Konrad Laimer trifft am 18. August an der Algarve auf Paris Saint-Germain.

Der spanische Leipzig-Legionär Dani Olmo knackte das Abwehrbollwerk nach Sabitzer-Flanke (51.), Atletico-Supertalent Joao Felix glich per Elfmeter aus (71.). Im Finish schlug dann US-Boy Tyler Adams der Elf von Trainer Diego Simeone mit einem abgefälschten Schuss die Tür zur vierten Halbfinal-Teilnahme in der Königsklasse in sieben Jahren zu (88.).

Die mit Sabitzer und Laimer eingelaufenen Sachsen spielten mit Anpfiff, wie ihr Trainer Julian Nagelsmann sich das vorgestellt hatte: Mit Zug nach vorne und Intensität in den Zweikämpfen. Den Traumstart hatte Marcel Halstenberg auf dem Fuß, der volley mit Rücklage über das Tor feuerte (4.).

Atletico schaute sich das Treiben einmal an, die Simeone-Elf suchte Umschaltsituationen, die Leipzig nicht anbot. Es wurden Nadelstiche: Yannick Carrasco zwang Leipzigs Goalie Peter Gulacsi ins kurze Eck abzutauchen (13.). Der Ungar Gulasi, einer von fünf Startern mit Salzburg-Vergangenheit, brachte kurz darauf Saul Niguez mit einem Schritt auf die Ferse im Strafraum ins Straucheln. Dem polnischen Schiedsrichter-Team samt VAR reichte dies nicht für einen Elfmeter (17.).

Die hochintensive, aber meist faire Partie bot wie erwartet wenig Großchancen. Leipzig kombinierte gefällig, Atletico ließ aber vor dem Tor praktisch nichts zu. Das Potenzial zur Leipzig-Führung hatte erst wieder ein Kopfball von Dayot Upamecano, der jedoch genau in den Armen von Jan Oblak landete. Der slowenische Keeper war nicht oft in Bedrängnis, hatte zur Pause aber mehr Ballkontakte als die beiden Stürmer Diego Costa und Marcos Llorente zusammen.

In der 51. Minute belohnte sich Leipzig für den Vorwärtsdrang: Laimer brachte Sabitzer halb rechts in Szene, die folgende Maßflanke wuchtete Olmo per Kopf zur Führung ins lange Eck. Wie beim Achtelfinal-Aufstieg vor fünf Monaten gegen Tottenham (4:0) war Sabitzer ein Faktor. Damals hatte der nunmehrige Spielgestalter zwei Tore im Rückspiel erzielt.