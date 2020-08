Gries im Sulztal, Arktis – Ingomar „Ingo“ Volgger ist ein Ötztaler, der immer schon hoch hinaus wollte, nämlich als Heli-Pilot in die Lüfte dieser Welt (die TT berichtete im März). In diesem Moment befindet sich der Tiroler Berufspilot für einen weiteren außergewöhnlichen Einsatz auf dem Weg ins vereiste Polarmeer. Die internationale Forschungsmission „Mosaic“ kartiert und trackt Eisschollen. Dazu ließ sich die „Polarstern“, ein speziell ausgerüstetes Expeditionsschiff, mit zwei Helikoptern an Bord im Eispanzer einfrieren. Seit September 2019 driftet der deutsche Forschungseisbrecher durch das Nordpolarmeer. Wissenschafter aus 20 Nationen erforschen mit High-Tech-Forschungsstationen im Umkreis der „Polarstern“ die Arktis im Jahresverlauf.