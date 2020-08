Straka und Schwab müssen beim PGA-Finalturnier „nachsitzen“

Österreichs Profigolfer Matthias Schwab und Sepp Straka müssen bei der Wyndham Championship in Greensboro „nachsitzen“. Wegen eines Gewitters marschierte Schwab am Donnerstag (Ortszeit) nach 14 von 18 Bahnen bei 2 unter Par als geteilter 43. vorzeitig in die Umkleide. Straka war beim Abbruch von Runde eins gerade beim Putten auf der 17, und lag bei Even Par bzw. auf Platz 88.