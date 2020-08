282 Corona-Neuinfektionen in Österreich

In Österreich hat es innerhalb der vergangenen 24 Stunden mit 282 Fällen einen deutlichen Anstieg der Corona-Neuinfektionen gegeben. Zuletzt war die Zahl höchstens im niedrigen dreistelligen Bereich gelegen, teilte Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Freitag mit. Allerdings: „Die Zahl der Hospitalisierungen ist um vier leicht auf 110 zurückgegangen.“ Er schließt Nachschärfungen nicht aus.

Schließlich, wie Anschober erklärte: „Wir beobachten eine völlige Veränderung der Alterspyramide.“ Seien am Beginn der Pandemie vor allem die älteren Menschen betroffen gewesen, seien jetzt die 15- bis 24-Jährigen die am häufigsten positiv getesten Personen in Österreich. „Wir haben in Österreich ein Durchschnittsalter (der neu positiv Getesteten) von 33,7 Jahren“, sagte Anschober. In Deutschland seien es 34 Jahre.