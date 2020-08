Mit Strommasten umgefallen: Freispruch nach Todessturz in Kufstein

Kufstein – 2017 hatte sich unweit von Kufstein ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. Dorthin war nach der Frühbesprechung in den Kufsteiner Stadtwerken ein zweiköpfiger Montagetrupp geschickt worden, um den Abbau der bereits außer Betrieb befindlichen Stromleitungen zu beenden. Wenig später kam dabei ein 25-jähriger Monteur ums Leben. Ob die damalige Team-Besprechung zu knapp ausgefallen war, war gestern am Kufsteiner Bezirksgericht (BG) Prozessthema rund um fahrlässige Tötung. Angeklagt waren ein Vorgesetzter des Monteurs und – ein Novum in Tirol – die Stadtwerke Kufstein nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz.