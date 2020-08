Locarno-2020-Leoparden für Alessandrini und Martel

Ohne Glamour vermeldet das Locarno Filmfestival in diesem Jahr die Gewinnerinnen der Hauptpreise: Je eine Regisseurin aus der Schweiz (Mari Alessandrini) und aus Argentinien (Lucrecia Martel) werden an der Sonderausgabe des Filmfestivals „Locarno 2020 - For the Future of Films“ mit einem Leoparden für ihre Filmprojekte ausgezeichnet.

Die „Pardi di domani“ für Kurzfilme gehen im internationalen Wettbewerb in Gold an Darol Olu Kae aus den USA für „I Ran From It And It Was Still In It“ und in Silber an Zhannat Alshanova aus Kasachstan für „History of Civilization“.