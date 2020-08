Pompeo betont in Wien Wichtigkeit von Iran-Embargo

Anlässlich seines Besuches in Wien hat US-Außenminister Mike Pompeo betont, alles für die Verlängerung des Waffenembargos gegen den Iran tun zu wollen. Es mache „keinen Sinn, dem weltweit größten Sponsor von Terrorismus“ zu erlauben, Waffensysteme zu kaufen, erklärte Pompeo mit Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Freitag im Schloss Belvedere.

Am Vormittag hatte Pompeo auch bereits gemeinsam mit Bürgermeister Michael Lugwig (SPÖ) an der „Jungfernfahrt“ der „österreichisch-amerikanischen Freundschaftsstraßenbahn“ teil. Die ULF-Bim der Wiener Linien fährt nun „als rollendes Symbol der langen österreichisch-amerikanischen Freundschaft“ auf den Linien 1, 2, 40, 43 und D, wie die das Rathaus mitteilte. Darauf zu sehen sind die wichtigen historischen Etappen der Beziehungen der beiden Länder.

Nach dem Treffen mit Van der Bellen nahm Pompeo gemeinsam mit dem Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) Oskar Deutsch und Kardinal Christoph Schönborn und an einer Kranzniederlegung am Holocaust-Mahnmal am Judenplatz teil. Am Abend kommt der US-Außenminister noch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zusammen.