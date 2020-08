Riccardo Muti feiert in Salzburg Ode an Beethoven

Ertönt Beethovens „Neunte“, gibt es meist etwas zu feiern und dazu haben die Salzburger Festspiele in diesem Jahr Grund genug mit ihrem Hundertjährigen. Schon die Hälfte dieser Zeit begleitet Riccardo Muti das Festival als Dirigent, der am Freitagmittag mit den Wiener Philharmonikern im Großen Festspielhaus die Festspiele und Beethoven mit festlicher Anmut feierte.

Die „Ode an die Freude“, Beethovens auskomponierte Sehnsucht nach Freiheit, bekommt in Zeiten von maskiertem Publikum einen ganz neuen Beigeschmack. Auch Muti hatte sich in seiner Heimat Italien in den letzten Monaten zurückziehen müssen und freute sich sichtlich, sein 50. Bühnenjahr bei den Salzburger Festspielen mit dem dafür vielleicht passendsten Werk zu feiern. Ein Jahr nach seinem Debüt an der Salzach kehrte er 1971 auf Einladung Karajans zu einem zweiten Debüt zurück und zwar zum ersten Mal ans Pult der Wiener Philharmoniker.