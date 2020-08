Morphingehalt: Rückruf für Mohngebäck bei Lidl und Anker

Wegen eines möglichen erhöhten Morphingehalts des verwendeten Mohns werden die zwei beim Diskonter Lidl in Österreich verkauften Produkte „Omas Backstube Klassischer Mohnstrudel, 600g“ und „Omas Backstube Gemischtes Kaffeekränzchen, 300g“ zurückgerufen. Ebenso ist Ankers „Mohn-Strudel 400g“ von einem Rückruf betroffen.

Darüber informierten die beiden Hersteller Panther Brot GmbH und Linauer Backstube GmbH bezüglich der Lild-Produkte und die Ankerbrot GmbH & Co KG am Freitag. Beim Lidl-Mohnstrudel sind alle Mindesthaltbarkeitsdaten von 15.08.2020 bis einschließlich 28.08.2020 betroffen, beim Gebäck mit der Bezeichnung „Gemischtes Kaffeekränzchen“ jene von 15.08.2020 bis 23.08.2020. Beim Anker-Mohnstrudel sind es die Mindesthaltbarkeitsdaten von 15.08.2020 bis 26.08.2020. Er wurde in den Filialen des Herstellers verkauft.