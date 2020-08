Aufregung um AUVA-Umzug in „Haus der Kaufmannschaft“

Bekannt ist, dass die AUVA plant, die Hauptstelle in der Adalbert-Stifter-Straße und die Wiener Landesstelle in der Webergasse an einem neuen Standort zu vereinen. Wie die „Kronen Zeitung“ am Samstag berichtet, hat der AUVA-Verwaltungsrat beschlossen, dass schon vor dem Einzug in das neue Gebäude die Mitarbeiter in das gemietete „Haus der Kaufmannschaft“ zusammenziehen sollen. Für die Anmietung der 10.000 Quadratmeter gestimmt haben die sechs türkisen und ein blauer Funktionär gegen die fünf roten im Verwaltungsrat.